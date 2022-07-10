Саид Нурмагомедов победил Дугласа Силву на турнире UFC в США
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборство Саид Нурмагомедов нанес поражение бразильцу Дугласом Силве де Андраде на турнире UFC Вегас 58 в Лас-Вегасе.
Победа россиянину присуждена единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28)
Бойцы представляли легчайшую весовую категорию.
Для 30-летнего Саида Нурмагомедова это 17-я победа в смешанных единоборствах при двух поражениях. 37-летний бразилец потерпел пятое поражение при 28 победах.