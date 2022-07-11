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Итальянский тренер Де Дзерби покинул донецкий "Шахтер"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Донецкий футбольный клуб "Шахтер" объявил об отставке с поста главного тренера команды Роберто Де Дзерби.

На сайте клуба утоняется, что решение было принято на обоюдной основе.

"Вместе с наставником клуб покидает итальянский тренерский штаб: Давиде Поссанцини, Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи, Агостино Тибауди, Микеле Кавалли, Джорджио Бьянки, Паоло Бьянко", - говорится в сообщении.

43-летний Де Дзерби возглавил "Шахтер" в мае 2021 года. В 30 матчах под его руководством команда выиграла 20 матчей, по пять раз проиграла и сыграла вничью. Итальянцу удалось привести "Шахтер" к выигрышу Суперкубка Украины.

Украина ФК Шахтер
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