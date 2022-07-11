В Индии создали фейковую лигу крикета для обмана россиян

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Индии арестовали группу аферистов, создавших фальшивую лигу по крикету и принимавших ставки на исходы фейковых матчей, сообщает India Today.

Лига была ориентирована на россиян, для приема ставок от которых открыли специальный канал в Telegram. В пари принимали участие жители Москвы, Воронежа и Твери.

"Матчи" лиги транслировались на YouTube-канале, для этого организаторы расчистили ферму в одной из небольших деревень и соорудили поле для крикета. В роли игроков за вознаграждение выступили жители этой деревни, а эмоциональный фон во время трансляции поддерживал скачанный в интернете шум толпы.

Для прямой телетрансляции была приобретена и специальная камера и установлен галогенный свет. Помимо этого, авторы аферы наняли человека, который имитировал Харшу Бхогла, известного индийского комментатора по крикету.

Полиция задержала мошенников, когда турнир дошел до четвертьфинальной стадии. К настоящему моменту арестованы четыре человека. Ведутся поиски организатора, который координировал процесс, находясь в России.

Крикет является самым популярным спортом в Индии, стране с населением почти 1,4 млрд человек. Игры местного чемпионата, в котором выступают 10 команд и который обычно проходит весной, регулярно смотрят свыше 600 млн человек. В мире индийский крикет уступает по популярности только Английской премьер-лиге по футболу и Национальной футбольной лиге, чемпионату США по американскому футболу.