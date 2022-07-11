Поиск

В Индии создали фейковую лигу крикета для обмана россиян

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Индии арестовали группу аферистов, создавших фальшивую лигу по крикету и принимавших ставки на исходы фейковых матчей, сообщает India Today.

Лига была ориентирована на россиян, для приема ставок от которых открыли специальный канал в Telegram. В пари принимали участие жители Москвы, Воронежа и Твери.

СпортИндийская лига крикета продала права на трансляции матчей за $5,7 млрдЧитать подробнее

"Матчи" лиги транслировались на YouTube-канале, для этого организаторы расчистили ферму в одной из небольших деревень и соорудили поле для крикета. В роли игроков за вознаграждение выступили жители этой деревни, а эмоциональный фон во время трансляции поддерживал скачанный в интернете шум толпы.

Для прямой телетрансляции была приобретена и специальная камера и установлен галогенный свет. Помимо этого, авторы аферы наняли человека, который имитировал Харшу Бхогла, известного индийского комментатора по крикету.

Полиция задержала мошенников, когда турнир дошел до четвертьфинальной стадии. К настоящему моменту арестованы четыре человека. Ведутся поиски организатора, который координировал процесс, находясь в России.

Крикет является самым популярным спортом в Индии, стране с населением почти 1,4 млрд человек. Игры местного чемпионата, в котором выступают 10 команд и который обычно проходит весной, регулярно смотрят свыше 600 млн человек. В мире индийский крикет уступает по популярности только Английской премьер-лиге по футболу и Национальной футбольной лиге, чемпионату США по американскому футболу.

Индия крикет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-главу F1 Экклстоуна обвинили в мошенничестве на сумму 400 млн фунтов

В Казахстане назвали минимальным вклад России в триумф Рыбакиной в Уимблдоне

Матыцину удалось верифицировать карту болельщика за минуту

Матыцину удалось верифицировать карту болельщика за минуту

Главный тренер МЮ заявил, что Роналду не продается

Джокович опустился на седьмое место рейтинга ATP

Джокович опустился на седьмое место рейтинга ATP

Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона

Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона

Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Саид Нурмагомедов победил Дугласа Силву на турнире UFC в США

"Зенит" разгромил "Спартак" и стал семикратным обладателем Суперкубка России

"Зенит" разгромил "Спартак" и стал семикратным обладателем Суперкубка России

Платежная система "Мир" стала новым титульным спонсором РПЛ