ЦСКА проиграл "Нижнему Новгороду" на товарищеском турнире

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 0:2 потерпели поражение от "Нижнего Новгорода" на предсезонном турнире Кубок Пари Премьер.

На 19-й минуте игры на "ВЭБ Арене" состоялся автогол армейца Константина Кучаева. На 81-й нижегородцы увеличили отрыв в счете. Автором гола официально признан футболист "Нижнего Новгорода" Дмитрий Югалдин, при этом мяч срикошетил в ворота от защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Турнир уже выиграл "Зенит", выигравший три матча и набравший 7 очков. Один матч "Зенит" выиграл в основное время, за что заработал 3 очка, еще два – в серии пенальти, что принесло команде, согласно регламенту, еще по два балла.

Второе место занимает "Нижний Новгород", у которого 5 очков. На третьей строчке находится "Сочи" - 3 очка в двух матчах. Четвертое место занимает ЦСКА – 0 очков в двух матчах.