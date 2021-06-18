Футболиста сборной Дании Эриксена прооперировали на сердце

Ему могут запретить играть в итальянском "Интере"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, терявший сознание во время матча чемпионата Европы-2020 против Финляндии, успешно перенес операцию на сердце, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Спортсмену установили кардиовертер-дефибриллятор (ICD) - устройство для контроля сердечного ритма.

Уже в пятницу Эриксена должны выписать из больницы.

Между тем, издание, ссылаясь на итальянское законодательство, отмечает, что установка данного устройства может поставить крест на дальнейшей карьере в миланском "Интере", цвета которого защищает датчанин.

В Италии запрещено участие в контактных видах спорта спортсменам с прикрепленным к сердцу дефибриллятору. В местной системе здравоохранения опасаются, что события в игре (например, даже нечаянный удар соперника локтем) могут привести к поломке аппарата прямо во время игры. Продолжить карьеру в "Интере", хоть и не сразу, Эриксен сможет в случае, если устройство ему установили на временной, а не постоянной основе.

Незадолго до окончания первого тайма матча Финляндия - Дания (1:0) 12 июня в Копенгагене Эриксен потерял сознание, в результате игра была прервана на продолжительное время. Еще на поле футболисту провели реанимационные мероприятия, а вскоре доставили в больницу. Сообщалось, что у него останавливалось сердце. Спортсмен вскоре вернулся в сознание.

29-летний Эриксен на клубном уровне защищает цвета итальянского "Интера", также он выступал за английский "Тоттенхэм", нидерландский "Аякс", молодежную команду датского "Оденсе". В составе "Интера" он в сезоне-2020/21 выиграл чемпионат Италии.