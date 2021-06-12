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Футболист сборной Дании потерял сознание во время матча Евро-2020

Футболист сборной Дании потерял сознание во время матча Евро-2020
Игроки сборной Дании закрывают от зрителей Кристиана Эриксена, которому помогают медики
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Матч группы В чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными Дании и Финляндии прерван.

В конце первого тайма в Копенгагене сознание потерял полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен.

В настоящий момент врачи пытаются оказать помощь футболисту.

Между тем, футболисты сборной Финляндии, а также бригада арбитров, покинули поле. Вскоре Эриксена на носилках унесли за пределы, а поле покинули и все датские игроки.

Счет пока 0:0, Дания и Финляндия являются соперниками сборной России по группе В.

29-летний Эриксен на клубном уровне защищает цвета итальянского "Интера", также он выступал за английский "Тоттенхэм", нидерландский "Аякс", молодежную команду датского "Оденсе".

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