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"Зенит" сыграл вничью с "Химками" в матче открытия чемпионата РПЛ

"Зенит" сыграл вничью с "Химками" в матче открытия чемпионата РПЛ
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Матч первого тура чемпионата России по футболу между "Химками" (Московская область) и петербургским "Зенитом" завершился вничью.

Результат встречи в Химках - 1:1.

На 17-й минуте Вендел вывел "Зенит" вперед, на 84-й Резиуан Мирзов провел ответный гол.

Эта встреча стала матчем открытия чемпионата России в рамках нового сезона. "Зенит" подошел к ней в статусе действующего чемпиона, "Химки" в предыдущем сезоне заняли 13-е место.

Матч начался с минуты молчания в память об ушедших в пятницу из жизни бывших футболистах "Спартака" 74-летнем Георгии Ярцеве, который также был главным тренером столичного клуба и сборной России, а также 29-летнем Александре Козлове.

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