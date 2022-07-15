"Зенит" сыграл вничью с "Химками" в матче открытия чемпионата РПЛ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Матч первого тура чемпионата России по футболу между "Химками" (Московская область) и петербургским "Зенитом" завершился вничью.

Результат встречи в Химках - 1:1.

На 17-й минуте Вендел вывел "Зенит" вперед, на 84-й Резиуан Мирзов провел ответный гол.

Эта встреча стала матчем открытия чемпионата России в рамках нового сезона. "Зенит" подошел к ней в статусе действующего чемпиона, "Химки" в предыдущем сезоне заняли 13-е место.

Матч начался с минуты молчания в память об ушедших в пятницу из жизни бывших футболистах "Спартака" 74-летнем Георгии Ярцеве, который также был главным тренером столичного клуба и сборной России, а также 29-летнем Александре Козлове.