Медведев остался на первом месте в рейтинге ATP

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев сохранил статус первой ракетки мира, обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обнародована в понедельник на сайте организации.

Таким образом, позиции лидера у Медведева не изменились, равно как остались в силе показатели всей первой десятки. В нее, помимо Медведева, входят Александр Зверев (Германия), Рафаэль Надаль (Испания), Стефанос Циципас (Греция), Каспер Рууд (Норвегия), Карлос Алькарас (Испания), Новак Джокович (Сербия), Андрей Рублев (Россия), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Янник Синнер (Италия).

Медведев вернулся на первое место 13 июня. Продолжительно лидировавший в рейтинге Джокович опустился сначала на третье место, затем – на седьмое.