Джокович опустился на седьмое место рейтинга ATP

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович опустился на несколько строчек в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), несмотря на очередной триумф в Уимблдонском турнире.

Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на сайте ATP.

Теперь Джокович занимает седьмое место, тогда как в предыдущей версии рейтинга располагался на третьей строчке. Падение связано с тем, что серб не смог защитить рейтинговые очки за выигрыш Уимблдона годом ранее и лишился 2000 баллов. ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали засчитывать рейтинговые баллы на Уимблдоне-2022 в знак протеста против решения организаторов отстранить от соревнования российских и белорусских теннисистов.

Статус первой ракетки мира сохранил не игравший на Уимблдоне-2022 россиянин Даниил Медведев. Вторую позицию по-прежнему занимает немец Александр Зверев.

Места с третьего по шестое занимают поднявшиеся на одну строчку каждый Рафаэль Надаль (Испания), Стефанос Циципас (Греция), Каспер Рууд (Норвегия), Карлос Алькарас (Испания).

На восьмой строчке (вслед за Джоковичем) по-прежнему находится Андрей Рублев (Россия), на девятой – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

В топ-10 ворвался Янник Синнер (Италия), поднявшийся на три ступени.