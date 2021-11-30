Кокорин впервые сыграл за "Фиорентину" после травмы
Он вышел на поле на 89-й минуте игры чемпионата Италии с "Сампдорией"
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Кокорин прервал паузу, вызванную травмой и восстановлением после нее, в матчах за итальянскую "Фиорентину".
Он вышел на поле на 89-й минуте домашнего для "Фиорентины" матча против "Сампдории" в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Россиянин заменил сербского форварда Душана Влаховича.
К тому моменту "Фиорентина" вела со счетом 3:1. За оставшиеся до финального свистка несколько минут (включая компенсированное время) результат не изменился.
CAMBIO | 🔄— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 30, 2021
⬅️ Callejon
➡️ Di Stefano
⬅️ Vlahovic
➡️ Kokorin
🟣⚪ 3 - 1 ⚪🔵 | 89'#ForzaViola 💜 #FiorentinaSampdoria
До этого Кокорин в последний раз выходил на поле 3 октября, когда "Фиорентина" на своем поле проиграла "Наполи" - 1:2. В том матче россиянин провел на поле 13 минут.
Кокорин перешел в итальянский клуб из московского "Спартака" в феврале 2021 года. Он участвовал в восьми матчах "Фиорентины", во всех – выходя на замену. В общей сложности 30-летний Кокорин провел за нее на поле 126 минут.