Кокорин впервые сыграл за "Фиорентину" после травмы

Он вышел на поле на 89-й минуте игры чемпионата Италии с "Сампдорией"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Кокорин прервал паузу, вызванную травмой и восстановлением после нее, в матчах за итальянскую "Фиорентину".

Он вышел на поле на 89-й минуте домашнего для "Фиорентины" матча против "Сампдории" в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Россиянин заменил сербского форварда Душана Влаховича.

К тому моменту "Фиорентина" вела со счетом 3:1. За оставшиеся до финального свистка несколько минут (включая компенсированное время) результат не изменился.

CAMBIO | 🔄



⬅️ Callejon

➡️ Di Stefano



⬅️ Vlahovic

➡️ Kokorin



🟣⚪ 3 - 1 ⚪🔵 | 89'#ForzaViola 💜 #FiorentinaSampdoria — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 30, 2021

До этого Кокорин в последний раз выходил на поле 3 октября, когда "Фиорентина" на своем поле проиграла "Наполи" - 1:2. В том матче россиянин провел на поле 13 минут.

Кокорин перешел в итальянский клуб из московского "Спартака" в феврале 2021 года. Он участвовал в восьми матчах "Фиорентины", во всех – выходя на замену. В общей сложности 30-летний Кокорин провел за нее на поле 126 минут.