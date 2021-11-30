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Кокорин впервые сыграл за "Фиорентину" после травмы

Он вышел на поле на 89-й минуте игры чемпионата Италии с "Сампдорией"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Кокорин прервал паузу, вызванную травмой и восстановлением после нее, в матчах за итальянскую "Фиорентину".

Он вышел на поле на 89-й минуте домашнего для "Фиорентины" матча против "Сампдории" в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Россиянин заменил сербского форварда Душана Влаховича.

К тому моменту "Фиорентина" вела со счетом 3:1. За оставшиеся до финального свистка несколько минут (включая компенсированное время) результат не изменился.

До этого Кокорин в последний раз выходил на поле 3 октября, когда "Фиорентина" на своем поле проиграла "Наполи" - 1:2. В том матче россиянин провел на поле 13 минут.

Кокорин перешел в итальянский клуб из московского "Спартака" в феврале 2021 года. Он участвовал в восьми матчах "Фиорентины", во всех – выходя на замену. В общей сложности 30-летний Кокорин провел за нее на поле 126 минут.

футбол Александр Кокорин

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