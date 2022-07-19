Двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил карьеру

Фото: Joosep Martinson/International Skating Union via Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры.

Решение поставить точку в выступлениях в спорте высших достижений 27-летний фигурист озвучил во вторник на пресс-конференции.

Юдзуру Ханю выигрывал олимпийское золото в мужском одиночном катании на Играх в Сочи в 2014 году и в Пхенчхане - в 2018. Также он дважды становился победителем чемпионатов мира в 2014 году в Сайтаме и 2017 - в Хельсинки. Кроме того, в 2017 году Ханю выиграл золото командного ЧМ в составе сборной Японии.

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