Карякин и Карпов сыграют друг с другом на Moscow Open 2022

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов сыграет с гроссмейстером Сергеем Карякиным во вторник в рамках очередных туров "Турнира звезд" на Международном шахматном форуме Moscow Open 2022.

Поединки состоятся в рамка пятого и шестого тура. Помимо партий Карякина с Карповым здесь пройдут партии с участием Александра Грищука и Александра Морозевича.

После четырех туров лидирует Карякин, набравший 3 очка. Далее идут Грищук (2,5), Карпов (1,5) и Морозевич (1).

В рамках форума, который завершится 20 июля, также проходит Кубок России.