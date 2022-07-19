Поиск

Карякин и Карпов сыграют друг с другом на Moscow Open 2022

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов сыграет с гроссмейстером Сергеем Карякиным во вторник в рамках очередных туров "Турнира звезд" на Международном шахматном форуме Moscow Open 2022.

Поединки состоятся в рамка пятого и шестого тура. Помимо партий Карякина с Карповым здесь пройдут партии с участием Александра Грищука и Александра Морозевича.

После четырех туров лидирует Карякин, набравший 3 очка. Далее идут Грищук (2,5), Карпов (1,5) и Морозевич (1).

В рамках форума, который завершится 20 июля, также проходит Кубок России.

шахматы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил карьеру

Двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил карьеру

Первая ракетка России Касаткина допустила смену гражданства

"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

Иск хоккеиста Федотова по поводу призыва в армию поступил в суд

Руководство "Фиорентины" назвало ошибкой покупку Кокорина

Руководство "Фиорентины" назвало ошибкой покупку Кокорина

Медведев остался на первом месте в рейтинге ATP

"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

"Локомотив" в большинстве сыграл вничью с "Пари НН" в матче РПЛ

"Локомотив" в большинстве сыграл вничью с "Пари НН" в матче РПЛ

Бывшего гонщика NASCAR Бобби Иста зарезали на заправке в Калифорнии

"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Ахматом" в первом туре РПЛ