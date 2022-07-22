"Зенит" продлил контракты с бразильцами Малкомом и Клаудиньо

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" подписал новые соглашения с бразильскими футболистами Малкомом и Клаудиньо, сообщается на сайте клуба.

"По условиям контрактов игроки будут выступать за "Зенит" до конца сезона-2026/27", - говорится в сообщении.

25-летний Малком перешел в "Зенит" из испанской "Барселоны" в 2019 году. В "Зените" он по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз – Кубок России.

Для Клаудиньо, которому также 25 лет, "Зенит" стал первым европейским клубом в карьере. До этого футболист играл в Бразилии, в петербургский клуб перешел в 2021 году из "Ред Булл Брагантино". Стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

Оба игрока являются победителями летней Олимпиады-2020 в Токио.