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Отрекшийся от "Спартака" латвийский хоккеист перешел в немецкий клуб

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Немецкий хоккейный клуб "Швеннинген" объявил о подписании контракта с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом.

О переходе 31-летнего игрока сообщается на сайте клуба.

Предполагалось, что Индрашис продолжит карьеру в московском "Спартаке.

"Спартак" официально объявил о переходе Индрашиса 29 июня. На следующий день генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Робертс Плужейс заявил, что форвард, вероятно, будет отстранен от матчей за сборную страны. Он сослался на закон, запрещающий латвийским спортсменам принимать участие в соревнованиях в России.

5 июля хоккеист заявил, что вовсе не подписывал контракт со "Спартаком".

31-летний хоккеист имеет большой опыт выступлений в КХЛ, он провел 524 матча, набрав 302 (134+168 по системе "гол+пас") очка. В сезоне-2021/22 играл за подольский "Витязь" и владивостокский "Адмирал".

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