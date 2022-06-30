Хоккеисту сборной Латвии предрекли санкции за переход в "Спартак"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Участник девяти чемпионатов мира по хоккею в составе сборной Латвии Микс Индрашис, вероятно, будет отстранен от национальной команды в связи с решением перейти в московский "Спартак".

Об этом заявил генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Робертс Плужейс.

"Если сообщенный факт повлечет за собой реальные действия, Микса точно не допустят к участию в сборной Латвии. На данный момент изменения, принятые в законе о спорте, не определяют срок, в течение которого действует это правило, поэтому на данный момент это решение без конечной даты", - приводятся слова Плужейса на сайте sportazinas.com.

По словам представителя федерации, новость о переходе нападающего в "Спартак" стала для него "довольно неожиданной"

"В течение вчерашнего дня не было возможности дозвониться до Микса, чтобы узнать реальную ситуацию. Это было неожиданностью, но нельзя сказать, что эта новость свалилась как снег на голову", - отметил Плужейс.

В апреле нынешнего года сейм Латвии внес поправки в закон о спорте. Эти поправки запрещают латвийским спортсменам и тренерам принимать участие в соревнованиях в России и Белоруссии.

О переходе Индрашиса в "Спартак" официально было объявлено 30 июня: нападающий подписал контракт на один год.

31-летний хоккеист имеет больной опыт выступлений в КХЛ, он провел 524 матча, набрав 302 (134+168 по системе "гол+пас") очка. В сезоне-2021/22 играл за подольский "Витязь" и владивостокский "Адмирал".