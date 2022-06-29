Хоккеист сборной Латвии перешел в "Спартак"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак подписал контракт с форвардом национальной команды Латвии Миксом Индрашисом.

Согласно сообщению на сайте клуба, соглашение будет действовать один год.

В предыдущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 31-летний Индрашис поочередно играл за подольский "Витязь" и владивостокский "Адмирал", набрав 17 (7+10 по системе "гол+пас" очков в 46 матчах. Завершил сезон-2021/22 в матчах за "Биль" в чемпионате Швейцарии.

Кроме того, в 2022 году в составе сборной Латвии сыграл на Олимпиаде в Пекине. На его счету участие в девяти чемпионатах мира.

Всего в КХЛ Индрашис провел 524 матча, набрав 302 (134+168) очка.