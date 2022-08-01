Серебряный призер ЧЕ по велотреку Пискунов дисквалифицирован на два года

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства дисквалифицировал на два года велосипедиста Максима Пискунова и на три месяца гандболиста Дмитрия Киселева за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА в понедельник.

"Дисквалифицировать спортсмена Пискунова Максима (вид спорта - велоспорт) на 2 года за нарушение п. 4.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 24 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

24-летний Пискунов - трехкратный победитель и многократный призер чемпионатов России велотреку, а также серебряный призер первенства Европы.

Что касается Киселева, то его дисквалифицируют на 3 месяца "за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил". Срок наказания спортсмена начинается с 29 июля 2022 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Гандболисту 27 лет, он является двукратным чемпионом России в составе ЦСКА, а также победителем европейской Лиги чемпионов в составе македонского клуба "Вардар".