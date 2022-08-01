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Боец Александр Емельяненко опроверг информацию о завершении карьеры

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что не принимал решения о завершении карьеры.

СпортЕмельяненко-младший указал на большое число лизоблюдов в окружении брата ФедораЧитать подробнее

"Все это провокация", - сказал спортсмен в своем YouTube-канале, комментируя появившуюся информацию о завершении карьеры.

41-летний спортсмен является младшим братом известного бойца Федора Емельяненко. Александр Емельяненко выступал под эгидой различных промоутерских организаций, включая Pride, M-1 Global, RCC, ACA.

Александр Емельяненко
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