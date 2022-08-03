Российская теннисистка Кудерметова вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова обыграла итальянку Камилу Джорджи в первом круге теннисного турнира, проходящего в Сан-Хосе (США).
Кудерметова, занимающая 19-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла Джорджи (29) со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 7:5. Соперницы провели на корте 2 часа 57 минут.
Во втором круге соперницей Кудерметовой станет победительница матча между Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия, 25) и Клэр Лю (США, 79).
Турнир в Сан-Хосе относится к категории WTA 500, общий призовой фонд соревнований составляет $757,9 тыс.