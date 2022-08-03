Поиск

Российская теннисистка Кудерметова вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова обыграла итальянку Камилу Джорджи в первом круге теннисного турнира, проходящего в Сан-Хосе (США).

Кудерметова, занимающая 19-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла Джорджи (29) со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 7:5. Соперницы провели на корте 2 часа 57 минут.

Во втором круге соперницей Кудерметовой станет победительница матча между Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия, 25) и Клэр Лю (США, 79).

Турнир в Сан-Хосе относится к категории WTA 500, общий призовой фонд соревнований составляет $757,9 тыс.

Теннис Вероника Кудерметова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сидорова выиграла чемпионат России, побив рекорд Исинбаевой

Сидорова выиграла чемпионат России, побив рекорд Исинбаевой

Матыцин заявил, что не ожидает смены гражданства российскими спортсменами

Роналду намерен покинуть МЮ до 7 августа

Роналду намерен покинуть МЮ до 7 августа

Касаткина обыграла триумфатора Уимблдона Рыбакину на турнире в Сан-Хосе

Касаткина обыграла триумфатора Уимблдона Рыбакину на турнире в Сан-Хосе

Хоккеисту Капризову удалось вернуться в США

Алонсо сменит Феттеля в команде "Формулы-1" Aston Martin

Алонсо сменит Феттеля в команде "Формулы-1" Aston Martin

Футболист "Локомотива" Бека Бека перешел в "Ниццу" за 12 млн евро

Футболист "Локомотива" Бека Бека перешел в "Ниццу" за 12 млн евро

Овечкин вошел в четверку величайших спортсменов в истории города Вашингтон

Непомнящий поднялся на третье место рейтинга FIDE

"Спартак" обыграл "Оренбург" в третьем туре РПЛ