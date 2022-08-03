Россиянин Хачанов обыграл немца Кепфера во втором круге турнира в Вашингтоне
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил немца Доминика Кепфера в матче второго круга турнира ATP 500, который проходит в Вашингтоне.
Результат встречи - 6:7 (3:7), 7:5, 6:4. Матч продолжался 2 часа 46 минут.
Хачанов занимает 24-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Кепфер - 145-ю.
В третьем круге Хачанов сыграет с победителем матча между австралийцем Алексом де Минором (21-е место рейтинга) и японцем Йосихито Нисиокой (96).
Кроме Хачанова, в сетке турнира представлены еще двое россиян - Андрей Рублев (8) и Аслан Карацев (36).
Турнир относится к категории ATP 500, победитель получит 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет $1,9 млн.