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Россиянин Хачанов обыграл немца Кепфера во втором круге турнира в Вашингтоне

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил немца Доминика Кепфера в матче второго круга турнира ATP 500, который проходит в Вашингтоне.

Результат встречи - 6:7 (3:7), 7:5, 6:4. Матч продолжался 2 часа 46 минут.

Хачанов занимает 24-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Кепфер - 145-ю.

В третьем круге Хачанов сыграет с победителем матча между австралийцем Алексом де Минором (21-е место рейтинга) и японцем Йосихито Нисиокой (96).

Кроме Хачанова, в сетке турнира представлены еще двое россиян - Андрей Рублев (8) и Аслан Карацев (36).

Турнир относится к категории ATP 500, победитель получит 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет $1,9 млн.

Теннис Карен Хачанов
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