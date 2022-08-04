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Александр Мостовой стал главным тренером клуба Медиалиги

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой возглавил команду Медиалиги Fight Nights. Об этом сообщил глава промоутерской компании AMC Fight Nights, которая проводит бои по смешанным единоборствам, Камил Гаджиев.

"Александр Мостовой - главный тренер футбольной клуба! Его помощником станет Алексей Злыднев, известный в прошлом футболист, а ныне амбиционный тренер!" - приводятся слова Гаджиева в соцсетях команды.

"Если говорить о наших совместных задачах на первый сезон в MFL, то я бы сформулировал их так: "вникнуть в происходящее, адаптироваться, набрать обороты в ходе сезона", - отметил глава компании.

В недавно созданной любительской Медийной лиги выступают команды, составленные, в том числе, из звезд спорта, блогеров.

53-летний Мостовой – двукратный чемпион СССР в составе "Спартака", играл также за португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", испанские "Сельту" и "Алавес". Завершил игровую карьеру в 2005 году.

футбол Александр Мостовой
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