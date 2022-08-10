Карпин анонсировал усиление сборной России еще одним специалистом

Валерий Карпин Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В тренерском штабе сборной России по футболу появится еще один специалист, заявил ее главный тренер Валерий Карпин.

"Мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску", - приводит слова Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.

По словам Карпина, эти поиски связаны с тем, что его помощник Николай Писарев возглавил подмосковные "Химки" и "учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной - а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами".

"А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в "Химках", - сказал Карпин, отметив, что "предложение, поступившее от "Химок" Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной".

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, его помощниками стали Николай Писарев и Виктор Онопко.