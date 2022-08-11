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Медведев проиграл Кирьосу на старте турнира Masters в Монреале

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от австралийца Ника Кирьоса и не смог выйти в третий круг турнира престижной категории Masters в Монреале.

СпортДаниил Медведев выиграл турнир в МексикеДаниил Медведев выиграл турнир в МексикеЧитать подробнее

Результат встречи – 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 в пользу 37-й ракетки мира. Игра продолжалась 2 часа ровно.

Медведев был освобожден от игры первого круга, поэтому матч против Кирьоса стал для него первым после триумфа на турнире в Мексике. Победителем соревнования категории ATP 250 в Лос Кабосе 26-летний россиянин стал 7 августа. Он – 14-кратнй победитель турниров, проводимых под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в своей карьере.

Во втором круге соревнования в Монреале в полночь по московскому времени проиграл и другой российский теннисист, 28-я ракетка мира Карен Хачанов. Он уступил 16-й ракетке хорвату Марину Чиличу – 3:6, 2:6.

Призовой фонд турнира - $5,9 млн.

теннис Даниил Медведев
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