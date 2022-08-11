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Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в "Торино"

Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в "Торино"
Футболист Алексей Миранчук (на первом плане)
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Торино" арендовал у "Аталанты" российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщает пресс-служба футбольного клуба из Турина.

Условия договора предполагают возможность окончательного выкупа футболиста у "Аталанты". По сообщениям СМИ, "Торино" в таком случае заплатит 12 млн евро.

26-летний Миранчук перешел в итальянскую "Аталанту" из московского "Локомотива" летом 2020 года. За "Аталанту" он сыграл 56 матчей в разных турнирах и забил девять мячей.

За сборную России футболист провел 41 матч, шесть раз поразив ворота соперников.

Италия футбол Алексей Миранчук Торино Аталанта
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