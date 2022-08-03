Главный тренер "Аталанты" заблокировал уход Миранчука в "Торино"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси заявил, что клуб приостановил переговоры с "Торино", также представляющим чемпионат Италии по футболу, о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука.

"Мы действительно вели переговоры с "Торино". Но после долгого разговора главный тренер (Джан Пьеро) Гасперини попросил оставить Миранчука в команде. Сделка приостановлена", - приводит слова Перкасси Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что 26-летний Миранчук перейдет из "Аталанты" в "Торино" на правах аренды.

Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в 2020 году.