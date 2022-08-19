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Американская студенческая спортивная лига продала права на трансляции за $7 млрд

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американская конференция Big Ten, организующая спортивные соревнования среди студентов, заключила соглашение о продаже прав на телетрансляции игр с тремя ведущими телеканалами США сроком на семь лет и объемом $7 млрд, сообщает AP со ссылкой на информированные источники.

Агентство назвало сумму рекордной для истории американского студенческого спорта.

По условиям соглашения, которое будет действовать с 2023 по 2030 год, телеканалы Fox, CBS и NBC будут совместно показывать игры по американскому футболу, а также мужскому и женскому баскетболу между командами из вузов, входящих в Big Ten.

В настоящее время конференция Big Ten объединяет 14 колледжей, а с 2024 года их число увеличится до 16. Организация была основана в 1895 году, в нее входят крупнейшие вузы Восточного побережья и Среднего Запада США, а с расширением войдут и два колледжа из Калифорнии.

Big Ten США Калифорния Fox CBS NBC
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