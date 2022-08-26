"Спартак" объявил о подписании сенегальского нападающего Бальде

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Состав московского "Спартака" пополнил сенегальский нападающий Кейта Бальде, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Контракт с игроком подписан до июня 2025 года.

Кейта с 10 до 15 лет он воспитывался в академии "Барселоны". В 2011 году форвард перешел в "Лацио", где сначала выступал за молодежную команду, а вскоре дебютировал на взрослом уровне.

В 2017 году Бальде перешел в "Монако", за которых сыграл в 60 матчах (16 голов + 15 результативных пасов).

Футболист выступал на правах аренды за миланский "Интер" (29 матчей, 5+2) и "Сампдорию" (26 матчей, 7+2). В прошлом сезоне он был игроком "Кальяри" (26 матчей, 3+3), а летом стал свободным агентом.