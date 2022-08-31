"Динамо" проиграло "Ростову" на групповом этапе Кубка России

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) уступил "Ростову" в гостевом матче группового этапа Кубка России.

Итоговый счет игры - 2:0 в пользу хозяев. Победу ростовчанам принес дубль Егора Голенкова, он реализовал пенальти на 23-й минуте и забил с игры на 43-й.

"Динамо" и "Ростов" представляют группу C, где ранее "Ахмат" (Грозный) обыграл "Оренбург".

11 августа Российский футбольный союз утвердил новый формат проведения Кубка. В турнире начали участвовать 103 клуба РПЛ, Первой и Второй лиг, а также любительские футбольные клубы. При этом клубы Российской премьер-лиги турнирный путь начинают с группового этапа.

Розыгрыш Кубка России пройдет в два этапа: 1-й - с августа по декабрь 2022 года, 2-й - в феврале-мае 2023 года.