"Ахмат" обыграл "Оренбург" в матче Кубка России по футболу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" нанесли поражение соперникам из "Оренбурга" в первом туре группового этапа Кубка России.

Игра в Грозном завершилась с результатом 3:1. В составе "Ахмата" голы забили Кирилл Фольмер (26-я минута), Лечи Садулаев (32) и Владимир Ильин (51). "Оренбург" ответил точным ударом Владимира Сычевого (77).

"Ахмат" и "Оренбург" являются представителями группы С, также в ней выступают московское "Динамо" и "Ростов".

11 августа Российский футбольный союз утвердил новый формат проведения Кубка. В турнире начали участвовать 103 клуба РПЛ, Первой и Второй лиг, а также любительские футбольные клубы. При этом клубы Российской премьер-лиги турнирный путь начинают с группового этапа.

Розыгрыш Кубка России пройдет в два этапа: 1-й этап пройдет с августа по декабрь 2022 года, 2-й этап - в феврале-мае 2023 года.