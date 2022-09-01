Самсонова вышла в третий круг US Open

Родина и Калинская выбыли из турнира

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла канадку Лейлу Фернандес во втором круге US Open.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Самсонова занимает 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Фернандес - 14-я ракетка мира.

Самсонова впервые дошла до третьего круга US Open, там она сыграет с Александрой Крунич (Сербия, 96).

Россиянка Евгения Родина, не имеющая места в рейтинге WTA, проиграла Айле Томлянович (Австралия, 46) с результатом 6:1, 2:6, 5:7.

Еще одна представительница России, Анна Калинская (60), уступила француженке Каролин Гарсии (17) - 3:6, 1:6.

Призовой фонд US Open-2022 составляет более 60 млн долларов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.