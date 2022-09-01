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Хачанов вышел в третий круг US Open

Хачанов вышел в третий круг US Open
Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов обыграл бразильца Тьяго Монтейро во втором круге турнира Большого шлема US Open.

Хачанов, занимающий в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 31-е место, обыграл Монтейро (67) со счетом 6:3, 6:3, 5:7, 6:4. Соперники провели на корте ровно 3 часа.

Соперником Хачанова в третьем круге станет победитель встречи между Джеком Дрэйпером (Великобритания, 53) и Феликсом Оже-Альяссимом (Канада, 8).

Призовой фонд US Open-2022 составляет более 60 млн долларов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Карен Хачанов Тьяго Монтейро
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