ЦСКА обыграл "Металлург" в Кубке Открытия 15-го сезона КХЛ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА победил магнитогорский "Металлург" в матче Кубка Открытия – первом матче Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на "ЦСКА Арене" закончилась со счетом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0). Победу ЦСКА принесли дубль Михаил Григоренко (21-я и 44-я минуты), а также голы Павла Карнаухова (37), Семена Панкратова (28), Сергея Плотникова (38) и Данилы Юртайкина (39). В составе "Металлурга" отличились Павел Акользин (9) и Семен Кошелев (14).

Стартовое вбрасывание выполнили министр спорта Олег Матыцин, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и президент КХЛ Александр Морозов.

ЦСКА – действующий обладатель Кубка Гагарина. Москвичи завоевали трофей по итогам прошлого сезона в противостоянии с "Металлургом".

ЦСКА и "Металлург" уже разыгрывали Кубок Открытия в сезоне 2016/2017, тогда сильнее оказался клуб из Магнитогорска – 3:2.

Кроме того, ЦСКА еще пять раз боролся за Кубок Открытия, но смог выиграть трофей лишь один раз. В сезоне 2015/2016 армейцы выиграли дерби у соперников из Санкт-Петербурга (4:3 ОТ). В остальных случаях красно-синие потерпели поражения - дважды от "Авангарда" (сезон 2019/2020 – со счётом 1:3, сезон 2021/2022 - со счётом 0:4) и "Ак Барса" (сезон 2020/2021 - 2:3 ОТ).

"Металлург" третий раз участвовал в Кубке Открытия, оба предыдущих раза клуб одерживал победу - в 2017 году и в сезоне 2014/2015, когда магнитогорцы были сильнее московского "Динамо" (6:1).

Регулярный чемпионат сезона-2022/2023 стартует 2 сентября.

Кубок Открытия – трофей, вручаемый победителю первой игры регулярного чемпионата КХЛ. В матче за Кубок Открытия обладатель Кубка Гагарина (победитель плей-офф КХЛ - ИФ) традиционно встречается с обладателем Кубка Континента (победитель регулярного чемпионата КХЛ - ИФ) минувшего сезона. В прошлом сезоне регулярный чемпионат был завершен досрочно без определения победителя, поэтому в Кубке Открытия сыграли финалисты Кубка Гагарина.