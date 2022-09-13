Призовой фонд чемпионата и Кубка России по биатлону составит свыше 20 млн рублей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России утвердил призовой фонд чемпионата и Кубка страны в размере 20 млн 440 тыс. руб., сообщает пресс-служба СБР.

В свою очередь, общий размер призовых среди юниоров и юниорок на первенство России и Всероссийские соревнования составит 9 млн 36 тыс. руб.

Также предусматривается 30 млн руб. в качестве выплат региональным федерациям за участие их спортсменов в соревнованиях в четырех возрастных группах.

Соответствующие решения были принято на заседании исполкома СБР во вторник.

"Считаю важным отметить два момента сегодняшнего решения исполкома. Во-первых, призовые спортсменам будут выплачиваться не только среди мужчин и женщин, но и по итогам соревнований юниоров и юниорок. Во-вторых, отдельно будут поощряться наши региональные федерации за выступление их спортсменов в четырех возрастных категориях - среди взрослых, юниоров и в двух юношеских возрастах", - сказал глава СБР Виктор Майгуров.

"Формулу выплаты призовых по итогам сезона нашим региональным федерациям планируем представить 26 сентября на Тренерском совете в Чайковском, который состоится в рамках летнего чемпионата России", - отметил руководитель союза.

Майгуров констатировал, что "общая сумма призовых, предусмотренных в бюджете, осталась неизменной - 60 миллионов рублей".