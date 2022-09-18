Поиск
Реклама20idei.ru

Чемпионат Европы 2023 года по самбо планируется провести в Израиле

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Чемпионат Европы по самбо 2023 года планируется провести в объединенном формате (взрослые и молодежь) в Израиле, заявил "Интерфаксу" президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

"В следующем году мы планируем также проводить объединенный чемпионат Европы, на котором выступают молодежь и взрослые, это удобно и экономически выгоднее для всех. Предварительно в следующем году мы планируем провести чемпионат Европы в Израиле", - сказал Елисеев.

Чемпионат Европы 2022 года прошел в сербском Нови-Сад. В главном европейском турнире по самбо приняли участие спортсмены из 25 стран: Азербайджана, Армении, Бельгии, Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Румынии, России, Чехии, Северной Македонии, Сербии, Франции, Хорватии. На турнир не приехала команда Украины.

Российские и белорусские спортсмены выступали под флагом Международной федерации самбо в соответствии с решением Исполкома ФИАС.

самбо Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Головкин проиграл Альваресу в поединке за четыре чемпионских пояса

Головкин проиграл Альваресу в поединке за четыре чемпионских пояса

"Зенит" в большинстве обыграл "Динамо" в матче РПЛ

Защитник ЦСКА и сборной России Дивеев пропустит минимум три месяца из-за перелома

Защитник ЦСКА и сборной России Дивеев пропустит минимум три месяца из-за перелома

ФК "Торпедо" одержал первую победу в чемпионате России, обыграв ЦСКА

Международный союз биатлонистов продлил отстранение россиян и белорусов

Международный союз биатлонистов продлил отстранение россиян и белорусов

"Спартак" разгромил "Факел" в Кубке России по футболу

Федерер объявил о завершении карьеры в сентябре

Федерер объявил о завершении карьеры в сентябре

Российский автогонщик Шварцман выступит на Гран-при США "Формулы-1"

Назван итоговый состав сборной России на подготовку к игре с Киргизией

Назван итоговый состав сборной России на подготовку к игре с Киргизией

В Киргизии отвергли срыв товарищеского матча местной сборной по футболу с Россией

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });