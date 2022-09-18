Чемпионат Европы 2023 года по самбо планируется провести в Израиле

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Чемпионат Европы по самбо 2023 года планируется провести в объединенном формате (взрослые и молодежь) в Израиле, заявил "Интерфаксу" президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

"В следующем году мы планируем также проводить объединенный чемпионат Европы, на котором выступают молодежь и взрослые, это удобно и экономически выгоднее для всех. Предварительно в следующем году мы планируем провести чемпионат Европы в Израиле", - сказал Елисеев.

Чемпионат Европы 2022 года прошел в сербском Нови-Сад. В главном европейском турнире по самбо приняли участие спортсмены из 25 стран: Азербайджана, Армении, Бельгии, Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Румынии, России, Чехии, Северной Македонии, Сербии, Франции, Хорватии. На турнир не приехала команда Украины.

Российские и белорусские спортсмены выступали под флагом Международной федерации самбо в соответствии с решением Исполкома ФИАС.