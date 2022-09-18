Футболисты "Спартака" обыграли "Локомотив" в чемпионате России по футболу
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 нанесли поражение столичному "Локомотиву" в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги.
Победу "Спартаку", игроки которого вышли на поле в майках, посвященных 100-летию клуба, принес гол Александра Соболева на 36-й минуте.
В результате "Спартак" набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Локомотив" - на 12-м месте, 9 баллов. Во главе турнирной таблице располагается действующий чемпион России петербургский "Зенит", 26 очков.