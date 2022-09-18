Российские самбисты выиграли чемпионат Европы в сербском Нови-Саде

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские самбисты завоевали больше всех наград по итогам чемпионата Европы, который прошел в сербском городе Нови-Сад.

Россияне стали первыми во всех возрастных группах. В женском командном зачете вслед за россиянками расположились нидерландки и румынки. В мужском командном зачете второй стала команда Армении, а третьей – Белоруссии. В командном зачете по боевому самбо серебро завоевала сборная Сербии, а бронзу – сборная Белоруссии.

В юниорском зачете (возраст 18 – 20 лет) вслед за россиянами расположились румыны и белорусы, в женском юниорском зачете второе и третье место досталось белорусским самбистам.

В юношеском зачете (возраст 16 – 18 лет) вслед за российскими девушками расположились израильтянки и молдаванки. Конкуренцию российским юношам в этом возрасте составили молдаване и армяне, ставшие вторыми и третьими, соответственно.

"Соревнование было организовано успешно, несмотря на короткий срок подготовки. Решение о проведении чемпионата Европы в Сербии принималось в пожарном порядке, ведь он должен был состояться в России, но из-за запрета на проведение у нас международных турниров пришлось искать варианты…Мы провели заседание исполкома и решили провести объединенный чемпионат Европы, на котором выступили и молодежь и взрослые, в Сербии, которая оказалась готовой за короткий промежуток времени все организовать. Все, что мы планировали, нам удалось осуществить. Мы оперативно решили вопросы с визами, нашли зал, обеспечили проживание и питание", - рассказал "Интерфаксу" Елисеев.

"Мы благодарим президента сербской федерации самбо Татьяну Тривич, нашего вице-президента (Европейской федерации самбо –ИФ) Патрика Дрида, генерального партнера этого турнира компанию "Роснефть", а также местных болельщиков", - добавил он.

Елисеев отметил, что среди европейских стран наибольший прогресс демонстрируют спортсмены из Нидерландов и Израиля.

"Получились очень красивые финалы, золотые медали разошлись по разным странам, награды высшего качества завоевали самбисты из Франции, Израиля, Румынии, Сербии, это говорит о высоком уровне конкуренции в европейском самбо. Я бы выделил голландцев, у них очень ровная команда, которая за последние два года начала очень серьезно конкурировать с лидерами в спортивном и боевом самбо во всех возрастах, прогресс налицо. Франция имеет большой потенциал, отмечу также Израиль, которые лет пять назад удачно стартовали, потом пережили спад и сейчас очень ровно выступают по всем возрастам", - рассказал Елисеев.

"Это был по-настоящему зрелищный и конкурентный турнир, в котором за четыре дня на самбистском небосклоне зажглись сразу несколько новых звезд. Среди обладателей золотых медалей я бы хотел выделить французскую спортсменку Сефору Корше, представительницу Нидерландов Сашу Бувалда, а также сербского боевого самбиста Стефана Жупарича, одержавшего на пути к пьедесталу серию трудовых побед. Символичным стал успех российского самбиста-юниора Ефима Лоповока, выигравшего золото в весовой категории до 79 кг. Ранее ровно 28 лет назад на этой же арене SPENS его титулованный дядя, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира Сергей Лоповок завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо", - отметил он.

По ходу турнира четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Молчанова, выступающая в весовой категории до 50 кг, сенсационно уступила француженке Сефоре Корше. Россиянка в итоге стала третьей, а французская самбистка выиграла золотую медаль, победив в финале испанку Кристину Касас. Еще одной неожиданностью для тренеров стало поражение вице-чемпиона мира и чемпиона России 2015 года Рашада Мурадова, выступающего в весовой категории 71 кг. Россиянин в полуфинале проиграл сербу Стефану Жупаричу, который в финале одолел израильтянина Тариэля Аббасова. Россиянину досталась бронза.

Всего за четыре дня соревнований был разыгран 51 комплект медалей: 21 – среди взрослых, 14 - среди юниоров и юниорок, 16 - среди юношей и девушек.

В главном европейском турнире по самбо приняли участие спортсмены из 25 стран: Азербайджана, Армении, Бельгии, Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Румынии, России, Чехии, Северной Македонии, Сербии, Франции, Хорватии. По политическим причинам на турнир не приехала команда Украины.

Российские и белорусские спортсмены выступали под флагом Международной федерации самбо в соответствии с решением Исполкома ФИАС.