РФС подтвердил обращение в ФИФА из-за слов главного тренера сборной Украины

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) обращался в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с высказываниями главного тренера сборной Украины Александра Петракова, сообщили "Интерфаксу" в службе коммуникаций РФС.

"Российский футбольный союз действительно обращался в ФИФА и УЕФА в том числе в связи с высказываниями главного тренера сборной Украины, носящими явно дискриминационный характер по отношению к России и гражданам нашей страны. Мы считаем подобные выражения недопустимыми, на что и обратили внимание ФИФА и УЕФА", - сообщили в РФС.

В понедельник британская газета The Guardian сообщила о призыве РФС отстранить наставника сборной Украины от футбола в связи с его высказываниями на фоне событий на Украине. Российская сторона обвиняет 65-летнего специалиста в нарушении кодексов поведения.

В РФС отметили, что письмо было направлено в июне.

"Сейчас мы ожидаем решения", - сообщили в РФС.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой.