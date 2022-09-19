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Международный турнир по пляжному футболу пройдет в Москве в октябре

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Первый Московский международный кубок по пляжному футболу состоится с 13 по 16 октября.

"На турнир в Москву приедут восемь команд из России, Беларуси и ближнего зарубежья. Россию в борьбе за престижный трофей представят московские клубы "Спартак", "Локомотив" и ЦСКА", - говорится в сообщении организаторов.

"На фоне беспрецедентных санкций в отношении российского спорта Московский международный кубок по пляжному футболу станет воплощением здоровой спортивной конкуренции. Около 100 игроков мирового уровня соберутся в Москве, чтобы продемонстрировать высочайшее мастерство и проявить верность истинным спортивным ценностям, в очередной раз доказав, что спорт вне политики", - говорится в сообщении.

Турнир пройдет на "ЦСКА Арене", в рамках соревнования запланировано 16 матчей.

Для болельщиков российских команд отведены отдельные фан-трибуны.

Также в рамках соревнований пройдет детский турнир с участием шести команд из разных городов России.

пляжный футбол
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