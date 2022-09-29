Футболист "Спартака" Соболев признан лучшим игроком месяца в РПЛ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев стал лауреатом чемпионата России по итогам сентября.

Как сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги, форвард признан лучшим игроком прошедшего месяца по результатам голосований экспертов РПЛ, МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщиков.

В сентябре Соболев отметился голом в каждом из трех туров РПЛ, он забил "Зениту", "Ростову" и "Локомотиву", в московском дерби его гол стал победным. Также игрок отличился в кубковой игре против "Факела" и забил за сборную России в товарищеской игре с Киргизией.

Соболев – один из лидеров лиги по количеству голевых передач после десяти туров (4).

В пятерку номинантов также входили Дмитрий Полоз ("Ростов"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Никита Бурмистров ("Сочи") и Лукас Вера ("Оренбург").