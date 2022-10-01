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Минский ХК "Динамо" уступил петербургскому СКА

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел очередное поражение в КХЛ, сообщает в субботу Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

"На льду "Минск-Арены" подопечные Крейга Вудкрофта уступили питерскому СКА - 1:5", - говорится в сообщении.

Единственную шайбу от белорусов забил Павел Варфоломеев. В преддверии матча пресс-служба минского клуба отмечала, что "в последних пяти матчах именно он является лучшим бомбардиром команды "зубров", также подчеркнув, что "СКА - любимый "клиент" для набора очков этого парня". У петербуржцев авторство голов принадлежит Марату Хайруллину, Никите Камалову, Дмитрию Яшкину, Александру Волкову и Максиму Грошеву.

"СКА - серьезный оппонент для минских "зубров". Поединки между этими командами всегда получаются яркими для болельщиков, однако в истории личных встреч успешнее чаще всего оказываются именно гости", - отмечает пресс-служба "Динамо-Минск".

Следующие матчи "зубры" проведут 3 октября против "Торпедо" (в гостях), 5 октября с "Витязем" (дома).

хоккей
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