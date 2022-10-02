"Спартак" проиграл "Витязю" в матче Континентальной хоккейной лиги
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" уступил подмосковному "Витязю" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Поединок на столичной арене "Мегаспорт" завершился со счетом 1:5 (0:1, 0:2, 1:2).
Также в воскресенье московское "Динамо" на своем льду нанесло поражение череповецкой "Северстали" - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1).
В Западной конференции КХЛ "Витязь" поднялся с шестого на четвертое место (17 очков). "Спартак" находится на третьей строчке (17). "Динамо" - на второй (20). Лидирует петербургский СКА (25).
Другие результаты дня:
"Барыс" - "Сочи" - 5:4 ОТ (0:2, 3:2, 1:0, 1:0)
"Трактор" - "Нефтехимик" - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
"Автомобилист" - "Салават Юлаев" - 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)