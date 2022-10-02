"Ростов" потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив "Зениту" в 11-м туре

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Ростов" в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра завершилась со счетом 3:1. За хозяев мячи забили Малком (14 мин), Вендел (65) и Далер Кузяев (77). За гостей из Ростова-на-Дону отличился Николай Комличенко (47). "Ростов" впервые проиграл в текущем сезоне РПЛ.

"Зенит" набрал 29 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, опережая находящегося на втором месте ЦСКА на шесть баллов. "Ростов" идет третьим (22).

Ранее в воскресенье в 11-м туре воронежский "Факел" на своем стадионе сыграл вничью с московским "Торпедо" - 2:2. "Факел" в таблице находится на 12-м месте (9 очков), торпедовцы являются аутсайдерами чемпионата (16-е место, 5 очков).