Поиск
Реклама20idei.ru

"Ростов" потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, уступив "Зениту" в 11-м туре

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Ростов" в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра завершилась со счетом 3:1. За хозяев мячи забили Малком (14 мин), Вендел (65) и Далер Кузяев (77). За гостей из Ростова-на-Дону отличился Николай Комличенко (47). "Ростов" впервые проиграл в текущем сезоне РПЛ.

"Зенит" набрал 29 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, опережая находящегося на втором месте ЦСКА на шесть баллов. "Ростов" идет третьим (22).

Ранее в воскресенье в 11-м туре воронежский "Факел" на своем стадионе сыграл вничью с московским "Торпедо" - 2:2. "Факел" в таблице находится на 12-м месте (9 очков), торпедовцы являются аутсайдерами чемпионата (16-е место, 5 очков).

футбол РПЛ Ростов Зенит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гонщик Red Bull Перес выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Гонщик Red Bull Перес выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

В Индонезии более 120 человек погибли из-за беспорядков на стадионе

В Индонезии более 120 человек погибли из-за беспорядков на стадионе

Футболисты "Локомотива" проиграли "Уралу" в Москве

Сборную России по хоккею после снятия санкций вернут в главный дивизион ЧМ

"Спартак" разгромил "Зенит" в Кубке России по футболу

"Спартак" разгромил "Зенит" в Кубке России по футболу

Кремлев уверен в скором снятии санкций с российских боксеров

Валуев сообщил, что получил повестку в военкомат

Валуев сообщил, что получил повестку в военкомат

Швейцария отказала в выдаче визы гроссмейстеру Анатолию Карпову

Катар потратил на проведение ЧМ-2022 $200 млрд

Катар потратил на проведение ЧМ-2022 $200 млрд

Валиева выступит в серии Гран-при фигуристов сборной России

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });