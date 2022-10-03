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ФИФА выставила ультиматум "Аталанте" из-за долгов "Локомотиву"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) обязала итальянскую "Аталанту" рассчитаться перед московским "Локомотивом" за переход полузащитника сборной России Алексея Миранчука, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что ФИФА поддержала требования "Локомотива" и постановила, что "Аталанта" должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки – с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа.

Спорт"Аталанта" перестала платить "Локомотиву" за МиранчукаЧитать подробнее

Если в установленный срок "Аталанта" не произведет оплату, ей установят запрет на регистрацию новых игроков — вплоть до трех трансферных периодов.

26-летний Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. По условиям трансфера "Аталанта" должна была рассчитаться несколькими траншами. Летом 2022 года стало известно, что она приостановила выплаты. Сообщалось, что итальянский клуб должен "Локомотиву" за Миранчука примерно 5 млн евро.

Между тем, в августе Миранчук на правах аренды перешел в итальянский "Торино", где к настоящему моменту в двух матчах забил один гол.

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