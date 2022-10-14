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ФК "Спартак" продлил контракт с вратарем Селиховым до 2025 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вратарь футбольного клуба "Спартак" (Москва) Александр Селихов подписал новый контракт с командой, сообщила пресс-служба "Спартака".

"ФК "Спартак-Москва" и голкипер Александр Селихов подписали новое трудовое соглашение. Теперь контракт 28-летнего игрока с нашим клубом рассчитан до конца сезона-2024/25", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при определенных условиях контракт будет автоматически продлен до 30 июня 2026 года.

Селихов перешел в "Спартак" в декабре 2016 года и провел за клуб 66 матчей. До этого он выступал за "Орел" и пермский "Амкар".

Спартак Александр Селихов
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