"Урал" выиграл третий матч подряд в РПЛ, обыграв "Ростов"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" уступили соперникам из екатеринбургского "Урала" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Встреча в Ростове закончилась со счетом 1:2. В составе "Урала" отличились Лазар Ранджелович (17-я минута) и Рай Вулт (71). За "Ростов" забил Роман Тугарев (26, пенальти).

В компенсированное ко второму тайму время игрок "Урала" Мингиян Бевеев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Урал" одержал третью победу подряд и поднялся на 11-е место, у команды 13 очков. "Ростов" занимает второе место в таблице, набрав 25 очков.

В следующем туре "Ростов" сыграет с воронежским "Факелом", матч пройдет 22 октября. "Урал" 24 октября встретится с самарскими "Крыльями Советов".