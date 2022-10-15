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Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Хихоне

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Хихоне
Андрей Рублев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Теннисист из России Андрей Рублев в полуфинале турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания) победил Доминика Тима из Австрии.

Итог противостояния - 6:4, 6:4.

Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает девятое место. Тим находится на 165-м месте.

В поединке за титул Рублев встретится с победителем матча между американцем Себастьяном Кордой (47) и французом Артуром Риндеркнешом (56).

29-летний Доминик Тим в 2020 году выиграл турнир "Большого шлема" в США US Open. В июне 2021 года он получил травму запястья, из-за которой вернулся на корт через восемь месяцев.

Соревнования в Испании Gijon Open-2022 имеют призовой фонд 612 тыс. евро.

теннис Андрей Рублев
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