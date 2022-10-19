"Ахмат" проиграл "Оренбургу" в матче Кубка России по футболу

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" на выезде потерпели поражение от соперников из "Оренбурга" в четвертом туре группового этапа Кубка России.

Игра в Оренбурге завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, за которых отличились Дмитрий Воробьев (20 минута, пенальти), Степан Оганесян (31), Владимир Полуяхтов (45+1) и Александр Павловец (71).

В составе "Ахмата" голы забили Гамид Агаларов (11-я мин.) и Владимир Ильин (39, пенальти). На 75-й минуте Агаларов получил прямую красную карточку и был удален с поля.

В группе С "Оренбург" набрал пять очков, но продолжает находится на последнем месте. "Ахмат" занимает второе место (6), "Ростов" (6) - третье. Возглавляет квартет московское "Динамо" (7).