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"Локомотив" проиграл "Динамо" в 14-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Локомотива" на своем стадионе уступили соперникам из "Динамо" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Московское дерби завершилось со счетом 1:3.

"Железнодорожники" повели на первой минуте игры: мяч забил нападающий Франсуа Камано. На 33-й минуте форвард "Динамо" Федор Смолов с пенальти реализовал ответный гол, который стал для него сотым в РПЛ. Затем точный удар со штрафного исполнил полузащитник Арсен Захарян (63). В конце встречи хавбек гостей Даниил Фомин установил окончательный счет (90+3, пенальти).

"Локомотив" в турнирной таблице чемпионата находится на 14-й строчке (12 очков). "Динамо" набрало 23 балла и поднялось на шестое место.

Футбол РПЛ Динамо Локомотив
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