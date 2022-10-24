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Минспорта РФ выдало госаккредитации Союзу биатлонистов и еще шести федерациям

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Состоялось заседание комиссии министерства спорта Российской Федерации по государственной аккредитации общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации, сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра спорта Одес Байсултанов.

"Вместе с моими коллегами - членами комиссии - рассмотрели вопрос государственной аккредитации спортивных федераций по следующим видам спорта: биатлон, бобслей, воздухоплавательный спорт, парашютный спорт, корэш, конькобежный спорт, пэйнтбол", - написал чиновник.

"Две общественные организации, претендовавшие на наделение статусом общероссийской спортивной федерации по кендо (современное японское боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах - ИФ), не выполнили необходимых требований. Остальные кандидаты при условии учета мелких замечаний были успешно аккредитованы комиссией", - добавил он.

Минспорта РФ
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