Минспорта РФ выдало госаккредитации Союзу биатлонистов и еще шести федерациям
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Состоялось заседание комиссии министерства спорта Российской Федерации по государственной аккредитации общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации, сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра спорта Одес Байсултанов.
"Вместе с моими коллегами - членами комиссии - рассмотрели вопрос государственной аккредитации спортивных федераций по следующим видам спорта: биатлон, бобслей, воздухоплавательный спорт, парашютный спорт, корэш, конькобежный спорт, пэйнтбол", - написал чиновник.
"Две общественные организации, претендовавшие на наделение статусом общероссийской спортивной федерации по кендо (современное японское боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах - ИФ), не выполнили необходимых требований. Остальные кандидаты при условии учета мелких замечаний были успешно аккредитованы комиссией", - добавил он.