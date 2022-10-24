Поиск
Реклама20idei.ru

"Урал" одержал в РПЛ четвертую победу подряд, обыграв "Крылья Советов"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Самарские "Крылья советов" уступили соперникам из екатеринбургского "Урала" в выездном матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1. В составе "Урала" отличились Алексей Каштанов (26 мин, пенальти) и Юрий Газинский (64). За гостей из Самары мяч забил Максим Глушенков (82). На 24-й минуте за игру рукой с поля был удален защитник "Крыльев" Глейн Бейл.

Для уральцев это четвертая победа подряд. Команда из Екатеринбурга в турнирной таблице РПЛ поднялась на 10-е место, набрав 16 очков. "Крылья Советов" опустились на 11-ю позицию (14 очков).

Крылья советов Урал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Даниил Медведев выиграл в первом после травмы матче

СМИ сообщили о тайной выплате "Ювентусом" Роналду 20 млн евро

СМИ сообщили о тайной выплате "Ювентусом" Роналду 20 млн евро

Минцифры введет мобильное приложение с Картой болельщика

"Ювентус" лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов

"Челси" выиграл у "Зальцбурга" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Челси" выиграл у "Зальцбурга" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

МЮ вернул Роналду к тренировкам после отстранения

МЮ вернул Роналду к тренировкам после отстранения

Лука Модрич покинет сборную Хорватии после ЧМ-2022

Лука Модрич покинет сборную Хорватии после ЧМ-2022

Российский теннисист Рублев стартовал с победы на турнире в Вене

Российский теннисист Рублев стартовал с победы на турнире в Вене

"Зенит" со счетом 7:0 разгромил "Сочи" в чемпионате России по футболу

Российская легкоатлетка Антюх лишена золота ОИ-2012 из-за допинга

Российская легкоатлетка Антюх лишена золота ОИ-2012 из-за допинга
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });