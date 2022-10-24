"Урал" одержал в РПЛ четвертую победу подряд, обыграв "Крылья Советов"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Самарские "Крылья советов" уступили соперникам из екатеринбургского "Урала" в выездном матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1. В составе "Урала" отличились Алексей Каштанов (26 мин, пенальти) и Юрий Газинский (64). За гостей из Самары мяч забил Максим Глушенков (82). На 24-й минуте за игру рукой с поля был удален защитник "Крыльев" Глейн Бейл.

Для уральцев это четвертая победа подряд. Команда из Екатеринбурга в турнирной таблице РПЛ поднялась на 10-е место, набрав 16 очков. "Крылья Советов" опустились на 11-ю позицию (14 очков).